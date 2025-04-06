Рязанцы начали собирать строчки и сморчковую шляпку в лесах
Жители региона сообщили, что грибы уже появились в Спасском и Сараевском районах. Некоторые комментаторы не поверили в оригинальность фото, а еще часть посетовали на безвкусность собранных грибов.
Рязанцы начали собирать строчки и сморчковую шляпку в лесах. Об этом сообщается в соцсетях.
Жители региона сообщили, что грибы уже появились в Спасском и Сараевском районах.
Некоторые комментаторы не поверили в оригинальность фото, а еще часть посетовали на безвкусность собранных грибов.
Фото из паблика