Рязанцы начали собирать строчки и сморчковую шляпку в лесах

Жители региона сообщили, что грибы уже появились в Спасском и Сараевском районах. Некоторые комментаторы не поверили в оригинальность фото, а еще часть посетовали на безвкусность собранных грибов.