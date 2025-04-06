Опубликован прогноз погоды на 7 апреля в Рязанской области

Ночью и днем ожидаются дождь и снег, местами налипание мокрого снега, гололед и туман. Ветер 7-12 метров в секунду. Температура по области ночью −2…+3°С,, днем +3…+8°С.

Опубликован прогноз погоды на 7 апреля в Рязанской области. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону.

Ночью и днем ожидаются дождь и снег, местами налипание мокрого снега, гололед и туман. Ветер 7-12 метров в секунду.

Температура по области ночью −2…+3°С,, днем +3…+8°С.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области ожидаются двухдневные снегопады и образование сугробов