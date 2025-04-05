ВСУ 14 раз атаковали российские энергообъекты за сутки
Объекты энергетики из-за ударов ВСУ повреждены в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Херсонской и Воронежской областях. Таким образом, как отметили в Минобороны, Киев с утра 4 апреля вопреки всем заявлениям и взятым на себя Зеленским обязательствам кратно нарастил количество атак по энергоинфраструктуре РФ.
ВСУ 14 раз атаковали энергообъекты России за сутки. Об этом 5 апреля сообщило Минобороны в соцсетях.
Объекты энергетики повреждены в Белгородской, Брянской, Смоленской, Херсонской, Липецкой и Воронежской областях.
Таким образом, как отметили в Минобороны, Киев с утра 4 апреля вопреки заявлениям и взятым на себя Зеленским обязательствам кратно нарастил количество атак по энергоинфраструктуре России.