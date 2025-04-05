Рязанка насчитала в лесу восемь змей за 15 минут
«Вчера, гуляя по лесу, за 15 минут насчитала восемь штук. В клубке змей было шесть сразу. Я столько лет хожу по лесу, но такое количество за такое короткое время еще не встречала. И, главное, они не уползают, а лежат и глядят», — написала рязанка.
Рязанка насчитала в лесу восемь змей за 15 минут. об этом 4 апреля сообщили в группе «Грибы и Грибники Рязанской области» в «ВК».
"Вчера, гуляя по лесу, за 15 минут насчитала восемь штук. В клубке змей было шесть сразу. Я столько лет хожу по лесу, но такое количество за такое короткое время еще не встречала. И, главное, они не уползают, а лежат и глядят", — написала рязанка.
Ранее рязанцам рассказали, как отличить гадюку от ужа.
Фото: группа «Грибы и Грибники Рязанской области» в «ВК»