Рязанцам рассказали, как отличить гадюку от ужа

Змей можно различить по длине: гадюки в длину не превышают 70 см, а ужи могут вырасти до полутора метров. Голова ужа имеет овальную форму, а гадюки — треугольную. Также змеи отличаются по окрасу: ужи могут иметь желтые пятна на голове, а гадюки — зигзагообразный рисунок на спине. В минприроды рекомендовали рязанцам не резать резать укусы гадюки, не накладывать на это место жгут и пить алкоголь. Пострадавшим рекомендовали выпить антигистаминный препарат, пить побольше воды и как можно скорее обратиться к медикам.

Рязанцам рассказали, как отличить гадюку от ужа. Об этом сообщает региональное минприроды.

Там рассказали, что змей можно различить по длине: гадюки в длину не превышают 70 см, а ужи могут вырасти до полутора метров. Голова ужа имеет овальную форму, а гадюки — треугольную.

Также змеи отличаются по окрасу: ужи могут иметь желтые пятна на голове, а гадюки — зигзагообразный рисунок на спине.

В минприроды рекомендовали рязанцам не резать резать укусы гадюки, не накладывать на это место жгут и пить алкоголь. Пострадавшим рекомендовали выпить антигистаминный препарат, пить побольше воды и как можно скорее обратиться к медикам.