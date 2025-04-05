ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды

Отмечается, что в Рязани прогнозируется снег, метель, усиление ветра до 17 м/с. На дорогах может образоваться гололедица. «Рекомендовано быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — отметили в ГАИ.