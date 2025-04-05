В Рязанской области ожидаются заморозки и мокрый снег

6 апреля в области будет облачно. Ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). На дорогах будет гололедица. Ветер прогнозируют северо-восточный, до 17 м/с.Температура воздуха по области ночью составит -2, +3°С, днем — +2, +7°С, на юге области будет до +12°С.