Власти предложили оборудовать съезд с нового моста в Дядькове в обход домов
Основной темой обсуждения стали предложения рязанцев относительно проекта съезда с дороги к частному жилому сектору. В Дирекции предложили организовать движение в обход частной застройки и минимизировать потенциальные неудобства для местного населения. Участники обсуждения также рассмотрели схему движения по переправе и элементы мостового сооружения.
В Дирекции дорог Рязанской области прошла встреча с жителями Дядькова, посвященная строительству нового моста через Оку. Об этом говорится на сайте учреждения.
Основной темой обсуждения стали предложения рязанцев относительно проекта съезда с дороги к частному жилому сектору. В Дирекции предложили организовать движение в обход частной застройки и минимизировать потенциальные неудобства для местного населения.
Участники обсуждения также рассмотрели схему движения по переправе и элементы мостового сооружения.
Ранее стал известен подрядчик строительства моста-дублера в Рязани.