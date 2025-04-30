В рязанском селе загорелись пять домов
Отмечается, что ЧП случилось во вторник, 29 апреля, в селе Большой Студенец Сасовского муниципального округа. В результате пожара повреждено пять строений, на общей площади 140 метров квадратных. На тушение выезжали 31 человек личного состава и 8 единиц спецтехники, том числе инженерная.
В рязанском селе загорелись пять домов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Отмечается, что ЧП случилось во вторник, 29 апреля, в селе Большой Студенец Сасовского муниципального округа.
В результате пожара повреждено пять строений, на общей площади 140 метров квадратных.
На тушение выезжали 31 человек личного состава и 8 единиц спецтехники, том числе инженерная.
Позже появились кадры с места происшествия.