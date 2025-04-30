Появились фото с места крупного пожара в рязанском селе
Пожар случился 29 апреля в селе Большой Студенец Сасовского округа. «Тушению препятствовал сильный ветер. Два нежилых дома огонь уничтожил полностью. Дома деревянные, площадь каждого — 30 квадратных метров. Также сгорели две хозпостройки, общая площадь пожара — 65 квадратных метров. Кроме этого, огонь повредил еще один дом на площади 15 квадратных метров», — рассказали в пожарной части. Отмечается, что пострадавших нет. Причины случившегося установят. Ранее в региональном ГУ МЧС сообщали, что в результате пожара повреждено пять строений на общей площади 140 метров квадратных.
Появились фото с места крупного пожара в Рязанской области. Их опубликовал ИД «Пресса».
Пожар случился 29 апреля в селе Большой Студенец Сасовского округа. Как уточнили в публикации, тушению препятствовал сильный ветер.
«Два нежилых дома огонь уничтожил полностью. Дома деревянные, площадь каждого — 30 квадратных метров. Также сгорели две хозпостройки, общая площадь пожара — 65 квадратных метров. Кроме этого, огонь повредил еще один дом на площади 15 квадратных метров», — рассказали в пожарной части.
Отмечается, что пострадавших нет. Причины случившегося установят.
Ранее в региональном ГУ МЧС сообщали, что в результате пожара повреждено пять строений на общей площади 140 метров квадратных.
Фото: ИД «Пресса» предоставили в ПЧ № 19