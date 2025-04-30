В Рязани расширят Окский проезд
Отмечается, что ремонтные работы на Окском проезде завершены досрочно, движение восстановлено. В администрации уточнили, что для увеличения пропускной способности в дальнейшем планируется на данном участке расширение дороги. Средства на проектные работы планируется предусмотреть в бюджете на 2026 год.
В Рязани расширят Окский проезд. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что ремонтные работы на Окском проезде завершены досрочно, движение восстановлено.
В администрации уточнили, что для увеличения пропускной способности планируется на данном участке расширение дороги.
Средства на проектные работы заложат в бюджет на 2026 год.