Мэрия напомнила рязанцам о закрытии движения на участке Окского проезда
Из-за аварийно-ремонтных работ от дома № 24 до дома № 4 30 апреля до 15:00 городской пассажирский транспорт будет курсировать по следующей схеме: автобусы маршрутов № 41М2, № 46М2, № 62М2 и № 75М2 на участке пути от остановки «Кальная ул., д.7» до остановки «пл. Свободы» в прямом и обратном направлении следуют по ул. Есенина, ул. Грибоедова, далее по своим маршрутам. Рязанцев просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
Мэрия напомнила рязанцам о закрытии движения на участке Окского проезда. Об этом говорится на сайте горадминистрации.
Из-за аварийно-ремонтных работ от дома № 24 до дома № 4 30 апреля до 15:00 городской пассажирский транспорт будет курсировать по следующей схеме:
- автобусы маршрутов № 41М2, № 46М2, № 62М2 и № 75М2 на участке пути от остановки «Кальная ул., д.7» до остановки «пл. Свободы» в прямом и обратном направлении следуют по ул. Есенина, ул. Грибоедова, далее по своим маршрутам.
Рязанцев просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
Об измененной схеме движения сообщили 28 апреля.