В Рязани городские фонтаны запустят 7 мая
Отмечается, что такое решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями и низкими температурами, которые установились в ближайшие дни. Планируется функционирование фонтанов сразу на нескольких локациях: на Театральной площади, на Лыбедском бульваре, в сквере на Соборной, на площади Ленина и Победы, на Московском шоссе.
В Рязани городские фонтаны запустят 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что такое решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями и низкими температурами, которые установились в регионе.
Фонтаны будут работать сразу на нескольких локациях: на Театральной площади, на Лыбедском бульваре, в сквере на Соборной, на площади Ленина и Победы, на Московском шоссе.