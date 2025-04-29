Инсталляцию «Победа» в центре Рязани установили заново
В пресс-службе мэрии отметили, что сразу после падения подрядчик приехал и поправил инсталляцию.
Инсталляцию «Победа» на площади Ленина, которая упала из-за сильного ветра, установили заново. Об этом РЗН. инфо сообщили в рязанской мэрии.
В пресс-службе отметили, что сразу после падения подрядчик приехал и поправил инсталляцию.
Напомним, в центре Рязани установили инсталляцию ко Дню Победы.
Позже она опрокинулась из-за сильного ветра.
Фото: пресс-служба горадминистрации