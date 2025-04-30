Рязанцам автоматически выполнят перерасчет за отопление
Из-за ранней теплой весны отопительный сезон в регионе завершился 22 апреля. Некоторые граждане уже успели внести оплату за полный месяц. В таком случае, оставшаяся за восемь лишних дней сумма будет находиться на лицевом счете до начала нового отопительного сезона, рассказали представители предприятия. Те, кто будет оплачивать в начале мая, заметят, что счета выставлены на меньшую сумму с учетом неполного месяца. Отмечается, что сведения о перерасчете уже переданы в расчетно-кассовый центр.
Рязанцам автоматически выполнят перерасчет за отопление. Об этом сообщила пресс-служба МУП «РМПТС». Из-за ранней теплой весны отопительный сезон в регионе завершился 22 апреля. Некоторые граждане уже успели внести оплату за полный месяц. В таком случае, оставшаяся за восемь лишних дней сумма будет находиться на лицевом счете до начала нового отопительного сезона, рассказали представители предприятия. Те, кто будет оплачивать в начале мая, заметят, что счета выставлены на меньшую сумму с учетом неполного месяца. Отмечается, что сведения о перерасчете уже переданы в расчетно-кассовый центр. Гражданам не нужно самостоятельно никуда обращаться.