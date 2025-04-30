Рязань встала в девятибалльные пробки
Пробки образовались на улицах Дзержинского, Спортивной, Чкалова, Высоковольтной, Каширина, Есенина, Татарской, Военных Автомобилистов, Вокзальной, Зубковой. Также движение затруднено на Московском, Куйбышевском и Касимовском шоссе, Первомайском проспекте, Окском проезде, Северной окружной дороге. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», на Московском шоссе, улице Есенина и Окружной дороге произошли ДТП.
Рязань встала в девятибалльные пробки вечером в среду, 30 апреля. Об этом свидетельствуют «Яндекс Карты».
Пробки образовались на улицах Дзержинского, Спортивной, Чкалова, Высоковольтной, Каширина, Есенина, Татарской, Военных Автомобилистов, Вокзальной, Зубковой.
Также движение затруднено на Московском, Куйбышевском и Касимовском шоссе, Первомайском проспекте, Окском проезде, Северной окружной дороге.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», на Московском шоссе, улице Есенина и Окружной дороге произошли ДТП.