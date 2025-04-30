Прокуратура поручила возбудить дело из-за гибели многодетного рязанца после ДТП

Прокурорская проверка выяснила, что 13 февраля, спустя полмесяца после аварии, в ОМВД России «Касимовский» поступил рапорт от инспектора ДПС отделения ГАИ ОМВД России «Касимовский» о ДТП, в котором погиб 47-летний Андрей. В произошедшем инспектор усмотрел преступление по статье 264 УК РФ [на статье настаивает вдова и ее адвокат]. В возбуждении уголовного дела многодетной вдове отказали. «Изучение материала проверки показало, что принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела является незаконным и необоснованным и подлежит отмене», — написали в прокуратуре.

Касимовская межрайонная прокуратура назвала незаконным отказ в возбуждении уголовного дела по ДТП на повороте в поселок Шостье, в котором погиб многодетный 47-летний рязанец Андрей. Копию постановления в редакцию прислала жена погибшего Мария, о трагедии и показаниях виновника, которые не совпадают с рассказом свидетелей произошедшего, можно прочитать в публикации РЗН. инфо.

Прокурорская проверка выяснила, что 13 февраля, спустя полмесяца после аварии, в ОМВД России «Касимовский» поступил рапорт от инспектора ДПС отделения ГАИ ОМВД России «Касимовский» о ДТП, в котором погиб 47-летний Андрей. В произошедшем инспектор усмотрел преступление по статье 264 УК РФ [на статье настаивает вдова и ее адвокат]. В возбуждении уголовного дела многодетной вдове отказали.

«Изучение материала проверки показало, что принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела является незаконным и необоснованным и подлежит отмене», — написали в прокуратуре.

Жалобу Марии на бездействие должностных лиц СО ОМВД «Касимовский» удовлетворили и направили требование начальнику отдела об устранении нарушений законодательства.

Напомним, ДТП произошло 22 января 2025 года. По дороге около поворота на село Шостье погибший сбил лося. Животное отбросило под колеса проезжающего по встречной полосе МАЗа. После аварии с лосем, на машину Андрея наехали, когда тот находился в салоне и ожидал скорую помощь.