Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 01
14°
Птн, 02
Сбт, 03
13°
ЦБ USD 81.49 -0.07 01/05
ЦБ EUR 92.84 -0.33 01/05
Нал. USD 83.10 / 83.00 30/04 18:20
Нал. EUR 95.06 / 95.00 30/04 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 2025 16:45
7 232
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
24 582
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
12 700
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
18 971
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Прокуратура поручила возбудить дело из-за гибели многодетного рязанца после ДТП
Прокурорская проверка выяснила, что 13 февраля, спустя полмесяца после аварии, в ОМВД России «Касимовский» поступил рапорт от инспектора ДПС отделения ГАИ ОМВД России «Касимовский» о ДТП, в котором погиб 47-летний Андрей. В произошедшем инспектор усмотрел преступление по статье 264 УК РФ [на статье настаивает вдова и ее адвокат]. В возбуждении уголовного дела многодетной вдове отказали. «Изучение материала проверки показало, что принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела является незаконным и необоснованным и подлежит отмене», — написали в прокуратуре.

Касимовская межрайонная прокуратура назвала незаконным отказ в возбуждении уголовного дела по ДТП на повороте в поселок Шостье, в котором погиб многодетный 47-летний рязанец Андрей. Копию постановления в редакцию прислала жена погибшего Мария, о трагедии и показаниях виновника, которые не совпадают с рассказом свидетелей произошедшего, можно прочитать в публикации РЗН. инфо.

Прокурорская проверка выяснила, что 13 февраля, спустя полмесяца после аварии, в ОМВД России «Касимовский» поступил рапорт от инспектора ДПС отделения ГАИ ОМВД России «Касимовский» о ДТП, в котором погиб 47-летний Андрей. В произошедшем инспектор усмотрел преступление по статье 264 УК РФ [на статье настаивает вдова и ее адвокат]. В возбуждении уголовного дела многодетной вдове отказали.

«Изучение материала проверки показало, что принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела является незаконным и необоснованным и подлежит отмене», — написали в прокуратуре.

Жалобу Марии на бездействие должностных лиц СО ОМВД «Касимовский» удовлетворили и направили требование начальнику отдела об устранении нарушений законодательства.

Напомним, ДТП произошло 22 января 2025 года. По дороге около поворота на село Шостье погибший сбил лося. Животное отбросило под колеса проезжающего по встречной полосе МАЗа. После аварии с лосем, на машину Андрея наехали, когда тот находился в салоне и ожидал скорую помощь.