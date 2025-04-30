На майские праздники усилят патрулирование в рязанских лесах
Отмечается, что уже проводят мониторинг с помощью камер видеонаблюдения «Лесной дозор». Напомним, в лесах запрещено использовать открытый огонь, оставлять бытовой мусор, пользоваться спичками, зажигалками и другими источниками огня. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах установлены следующие размеры штрафов: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн. рублей. В отдельных случаях нарушение правил влезет уголовную ответственность.
На майские праздники усилят патрулирование в рязанских лесах. Об этом сообщается в Telegram-канале опергруппы региона.
Отмечается, что уже проводят мониторинг с помощью камер видеонаблюдения «Лесной дозор».
Напомним, в лесах запрещено использовать открытый огонь, оставлять бытовой мусор, пользоваться спичками, зажигалками и другими источниками огня.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах установлены следующие штрафы: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн. рублей.
В отдельных случаях нарушение правил влечет уголовную ответственность.