В Рязанской области намерены проводить воздушную разведку с помощью самолета. Об этом 25 апреля РЗН. Инфо сообщил зампред регионального правительства Рустам Халиков.
По его словам, комплекс принятых мер, в том числе проведение опашек в 15 районах Рязанской области, уже «демонстрирует эффективность».
«Возгорания фиксируются, но благодаря защитным полосам огонь не везде распространяется к населённым пунктам. В регионе организован видеомониторинг с помощью 35 камер системы „Лесной дозор“, у всех должностных лиц, ответственных за противопожарную безопасность, установлено мобильное приложение „Термические точки“.
Ежедневно оперативные группы патрулируют территорию. Правительством области заключён договор на привлечение специализированного самолёта для проведения воздушной разведки. Параллельно продолжаются противопожарные работы внутри населённых пунктов», — подчеркнул Халиков.