В Рязани из-за аварийный работ изменят схему движения общественного транспорта
«В связи с проведением аварийно-ремонтных работ и закрытием движения транспорта на участке дороги по Окскому проезду города Рязани от д. 24 до д. 4 в период 29 и 30 апреля с 08.00 до 15.00 движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененной схеме», — говорится в сообщении. В этот период автобусы маршрутов № 41М2, № 46М2, № 62М2 и № 75М2 от остановки «Кальная ул., д.7» до остановки «площадь Свободы» в прямом и обратном направлении следуют по улицам Есенина и Грибоедова, далее по своим маршрутам.
В Рязани из-за аварийный работ изменят схему движения общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«В связи с проведением аварийно-ремонтных работ и закрытием движения транспорта на участке дороги по Окскому проезду города Рязани от д. 24 до д. 4 в период 29 и 30 апреля с 08.00 до 15.00 движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененной схеме», — говорится в сообщении.
В этот период автобусы маршрутов № 41М2, № 46М2, № 62М2 и № 75М2 от остановки «Кальная ул., д.7» до остановки «площадь Свободы» в прямом и обратном направлении следуют по улицам Есенина и Грибоедова, далее по своим маршрутам.