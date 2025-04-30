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МегаФон провел в деревни и села Рязанской области интернет и связь

На цифровой карте МегаФона появились новые населенные пункты. Теперь местным жителям еще восемнадцати деревень и поселков Рязанской области доступен быстрый интернет и современная голосовая связь. Специалисты оператора запустили устойчивый LTE-сигнал в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» УЦН 2.0.

Технологии стали доступны жителям Александро-Невского, Захаровского, Касимовского, Милославского, Сараевского, Сасовского, Шацкого и Шиловского районов Рязанской области, а именно сел Зимарово, Жокино, Лубяники, Мураевня, Алексеевки, Бастаново, Кермись, Тимошкино и других поселений.

Сельчане смогут воспользоваться современными цифровыми сервисами: госуслуги в электронном формате, общение в соцсетях и мессенджерах, просмотр видеоконтента. Ученики и родители школьников могут пользоваться образовательными онлайн‑платформами, а сотрудники местных фельдшерско‑акушерских пунктов — оперативно консультировать пациентов.

«Мы активно развиваем нашу инфраструктуру в регионе и проект „Устранение цифрового неравенства“ помогает нам еще быстрее развертывать современную сеть в населенных пунктах с небольшой численностью жителей, чтобы современные цифровые услуги были доступны всем вне зависимости от места их проживания. В этом году в рамках проекта мобильную связь и быстрый интернет от МегаФона получили свыше четырех тысяч человек», — прокомментировала директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.

Результаты проведенных мероприятий напрямую отразились на объемах дата‑трафика и минут разговоров в локациях. Так местные жители израсходовали более 5 Тб и проговорили почти 550 часов за последние две недели. Самыми разговорчивыми оказались жители села Новософьино, а более интернет-активными стали жители села Жокино.

Справка:

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT-видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 78 млн клиентов.