Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 01
14°
Птн, 02
Сбт, 03
13°
ЦБ USD 81.49 -0.07 01/05
ЦБ EUR 92.84 -0.33 01/05
Нал. USD 83.10 / 83.00 30/04 18:20
Нал. EUR 95.06 / 95.00 30/04 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 2025 16:45
7 232
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
24 582
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
12 694
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
18 971
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
ГРПЗ открыл обновленную мемориальную доску Герою Советского Союза В. И. Аулову

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) провел реконструкцию мемориальной доски бывшему работнику предприятия Герою Советского Союза Василию Ивановичу Аулову. Торжественное открытие состоялось в Рязани у дома № 8 по улице Белякова в преддверии 80-летия Великой Победы.

В мероприятии приняли участие помощник генерального директора ГРПЗ Сергей Самохин, исполняющий обязанности главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев, первый заместитель главы администрации города Рязани Дмитрий Лощинин, внуки героя — Алексей и Дмитрий Вольские, работники ГРПЗ, школьники.

«На Государственном Рязанском приборном заводе очень трепетно относятся к сохранению памяти о ратном и трудовом подвиге ветеранов. Пятнадцать лет назад по инициативе и на средства нашего завода на этом доме была установлена памятная доска, увековечившая имя Героя Советского Союза Василия Ивановича Аулова. В канун Дня Победы мы совместно с властями города Рязани реконструировали мемориальную доску нашему герою и сегодня ее открываем», — отметил помощник генерального директора ГРПЗ Сергей Самохин.

Василий Иванович Аулов прошел всю войну, несколько раз был ранен. На его счету большое количество уничтоженных фашистов и вражеской техники, участие в крупных боевых операциях, освобождение Украины, Молдавии, Румынии, Австрии. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, в 1944 году В. И. Аулову было присвоено звание Героя Советского Союза.

После окончания военной службы Василий Иванович более 10 лет трудился на Рязанском приборном заводе, принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании. Его имя увековечено на заводской «Аллее Славы» у центральной проходной и в музее предприятия.