ГРПЗ открыл обновленную мемориальную доску Герою Советского Союза В. И. Аулову

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) провел реконструкцию мемориальной доски бывшему работнику предприятия Герою Советского Союза Василию Ивановичу Аулову. Торжественное открытие состоялось в Рязани у дома № 8 по улице Белякова в преддверии 80-летия Великой Победы.

В мероприятии приняли участие помощник генерального директора ГРПЗ Сергей Самохин, исполняющий обязанности главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев, первый заместитель главы администрации города Рязани Дмитрий Лощинин, внуки героя — Алексей и Дмитрий Вольские, работники ГРПЗ, школьники.

«На Государственном Рязанском приборном заводе очень трепетно относятся к сохранению памяти о ратном и трудовом подвиге ветеранов. Пятнадцать лет назад по инициативе и на средства нашего завода на этом доме была установлена памятная доска, увековечившая имя Героя Советского Союза Василия Ивановича Аулова. В канун Дня Победы мы совместно с властями города Рязани реконструировали мемориальную доску нашему герою и сегодня ее открываем», — отметил помощник генерального директора ГРПЗ Сергей Самохин.

Василий Иванович Аулов прошел всю войну, несколько раз был ранен. На его счету большое количество уничтоженных фашистов и вражеской техники, участие в крупных боевых операциях, освобождение Украины, Молдавии, Румынии, Австрии. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, в 1944 году В. И. Аулову было присвоено звание Героя Советского Союза.

После окончания военной службы Василий Иванович более 10 лет трудился на Рязанском приборном заводе, принимал активное участие в военно-патриотическом воспитании. Его имя увековечено на заводской «Аллее Славы» у центральной проходной и в музее предприятия.