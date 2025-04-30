Эрдоган: объявленное Путиным перемирие откроет дверь к постоянному миру

Как считает Эрдоган, чтобы мирный процесс был успешным в долгосрочной перспективе «сторонам важно укреплять взаимное доверие». Он пообещал «продолжать вносить свой вклад в мир и поддерживать его».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что перемирие, объявленное Россией в дни 80-летия Победы, откроет дверь к постоянному миру на Украине. Об этом сообщило ТАСС 30 апреля со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Как считает Эрдоган, чтобы мирный процесс был успешным в долгосрочной перспективе, «сторонам важно укреплять взаимное доверие». Он пообещал «продолжать вносить свой вклад в мир и поддерживать его».

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.