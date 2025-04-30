Экс-зампреда рязанского правительства Никитина оставили в СИЗО
Постановление Советского районного суда Рязани о продлении срока содержания под стражей оставили без изменений. Обвиняемый останется в СИЗО до 26 июля 2025 года. Никитину вменяют ч.6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере). Ранее он попытался обжаловать свой арест.
Экс-зампреда рязанского правительства Артема Никитина оставили в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.
Постановление Советского районного суда Рязани о продлении срока содержания под стражей оставили без изменений. Обвиняемый останется в СИЗО до 26 июля 2025 года.
Никитину вменяют ч.6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере).
Ранее он попытался обжаловать свой арест.