В Рязани экс-зампред правительства Никитин обжаловал продление ареста

Заявитель апелляции — один из адвокатов Никитина. Апелляцию рассмотрит Областной суд. Напомним, в Советском районном суде защита просила для Никитина домашний арест либо запрет определенных действий. Им отказали. Суд продлил содержание в СИЗО на три месяца, по 26 июля включительно. Суд проходил в закрытом режиме.

Бывший зампред правительства Рязанской области Артем Никитин подал апелляцию на продление ему ареста на три месяца. Соответствующая жалоба на решение Советского районного суда размещена в картотеке дела.

Заявитель апелляции — один из адвокатов Никитина. Апелляцию рассмотрит Областной суд.

Напомним, в Советском районном суде защита просила для Никитина домашний арест либо запрет определенных действий. Им отказали. Суд продлил содержание в СИЗО на три месяца, по 26 июля включительно. Суд проходил в закрытом режиме.

В конце февраля экс-заместителя председателя правительства Артема Никитина задержали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, с 2021 по 2024 годы Никитин получил 17 миллионов 346 тысяч 700 рублей. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Во время судебных заседаний по продлению меры пресечения стало известно, что бывший зампред правительства написал явку с повинной. Подробности о задержании Артема Никитина можно узнать в сюжете РЗН. инфо.