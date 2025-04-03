Законопроект об отмене ЕГЭ могут снова внести в Госдуму

В Госдуму после окончания экзаменационной кампании могут внести доработанный законопроект об отмене или серьезной корректировке ЕГЭ. По словам депутата Нилова, «ЕГЭ, как термин, уже раздражает людей». Уточняется, что 2 апреля Госдума отклонила соответствующий законопроект. Им предлагалось заменить ЕГЭ выпускными экзаменами по школьным предметам. В пояснительной записке к проекту говорилось, что система не достигла заявленных целей: уровень образования не повысился, а коррупция сместилась в сферу олимпиад и репетиторских услуг. Кроме того, как отмечали авторы инициативы, подготовка к ЕГЭ требует значительных финансовых затрат от родителей и государства, а также ориентирован не на развитие аналитического мышления, а на «натаскивание» к тестированию.

В Госдуму после окончания экзаменационной кампании могут внести доработанный законопроект об отмене или серьезной корректировке ЕГЭ. Об этом 3 апреля сообщило РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета по соцполитике Ярослава Нилова.

По его словам, «ЕГЭ, как термин, уже раздражает людей».

Уточняется, что 2 апреля Госдума отклонила соответствующий законопроект. Им предлагалось заменить ЕГЭ выпускными экзаменами по школьным предметам.

В пояснительной записке к проекту говорилось, что система не достигла заявленных целей: уровень образования не повысился, а коррупция сместилась в сферу олимпиад и репетиторских услуг.

Кроме того, как отмечали авторы инициативы, подготовка к ЕГЭ требует финансовых затрат от родителей и государства. Также, по их мнению, экзамен ориентирован не на развитие аналитического мышления, а на «натаскивание» к тестированию.