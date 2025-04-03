В Рязани изменилось расписание движения автобуса № 2

Расписание автобусов изменилось с 1 апреля. Теперь первый рейс автобуса № 2 по маршруту «Рязань-2 — Богородское кладбище» отправляется в 07:07, последний — в 17:10.С Богородского кладбища первый автобус отправляется в 07:52, последний — в 17:51. Отмечается, что последний автобус от кладбища следует до Радиоуниверситета.

В Рязани изменилось расписание движения автобуса № 2. Об этом сообщает мэрия.

Расписание автобусов изменилось с 1 апреля. Теперь первый рейс автобуса № 2 по маршруту «Рязань-2 — Богородское кладбище» отправляется в 07:07, последний — в 17:10.

С Богородского кладбища первый автобус отправляется в 07:52, последний — в 17:51. Отмечается, что последний автобус от кладбища следует до Радиоуниверситета.