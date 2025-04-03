В ДТП на трассе М-5 под Рязанью есть погибший

ДТП произошло 3 апреля, примерно в 05:30, на 161-м километре автодороги М-5 «Урал» Рыбновского района. По предварительной информации полиции, 51-летний житель Брянской области, управляя грузовиком «Скания», столкнулся с попутно двигающимся грузовиком «Мерседес Бенц», за рулем которого был 58-летний житель Тулы. В результате ДТП водитель автомобиля «Скания» от полученных травм скончался на месте происшествия. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ДТП на трассе под Рязанью есть погибший. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

ДТП произошло 3 апреля, примерно в 05:30, на 161-м километре автодороги М-5 «Урал» Рыбновского района.

По предварительной информации полиции, 51-летний житель Брянской области, управляя грузовиком «Скания», столкнулся с попутно двигающимся грузовиком «Мерседес Бенц», за рулем которого был 58-летний житель Тулы.

В результате ДТП водитель автомобиля «Скания» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее появилось видео с места происшествия.