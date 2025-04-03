На трассе М5 в сторону Рязани образовалась пробка из-за аварии с фурами

Инцидент произошел в районе деревни Срезнево, на 161-м километре."ДТП с большегрузами, один догнал другого", — говорится в посте. На месте работали скорая и экипаж ДПС. Информация о пострадавших не поступала.

На трассе М5 в сторону Рязани образовалась пробка из-за аварии с фурами. Об этом в четверг, 3 апреля, сообщает Telegram-канал «M5 Ural Team».

Инцидент произошел в районе деревни Срезнево, на 161-м километре.

«ДТП с большегрузами, один догнал другого», — говорится в посте.

На месте работали скорая и экипаж ДПС. Информация о пострадавших не поступала.

Позже в ГАИ уточнили, что ДТП произошло 3 апреля, примерно в 05:30, на 161-м километре автодороги М-5 «Урал» Рыбновского района. В аварии есть погибший.