NYT: техника Apple может сильно подорожать из-за новых пошлин США

Как указано в публикации, повышение тарифов на импортные товары ощутит множество стран, где корпорация Apple собирает iPhone, iPad, AirPods, и другие гаджеты. Отмечается, что самые высокие пошлины ввели во Вьетнаме (46%), Китае (34%) и Индии (26%). По данным издания, это поставит американскую компанию, как и других производителей электроники, перед выбором: оплачивать дополнительные расходы самостоятельно, допустив снижение прибыли, или повысить цены на товары.

Продукция Apple может сильно подорожать из-за новых торговых пошлин США. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на The New York Times (NYT).

Как указано в публикации, повышение тарифов на импортные товары ощутит множество стран, где корпорация Apple собирает iPhone, iPad, AirPods и другие гаджеты.

Отмечается, что самые высокие пошлины ввели во Вьетнаме (46%), Китае (34%) и Индии (26%).

По данным издания, это поставит американскую компанию, как и других производителей электроники, перед выбором: оплачивать дополнительные расходы самостоятельно, допустив снижение прибыли, или повысить цены на товары.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы дефицита торгового баланса национальной безопасности страны.