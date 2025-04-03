Трамп ввел чрезвычайное положение в США

Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы дефицита торгового баланса национальной безопасности страны. По его словам, «источник угрозы находится за пределами страны».Американский лидер также подчеркнул, что в двусторонних торговых отношениях между США и странами мира «отсутствует взаимность».Он назвал несопоставимыми «тарифные ставки и нетарифные барьеры, а также экономическую политику торговых партнеров США», которые, по мнению Трампа, «подавляют внутренние зарплаты и потребление. Трамп отметил, что, «несмотря на приверженность принципу взаимности, торговые отношения между США и их торговыми партнерами стали крайне несбалансированными, особенно в последние годы».

Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы дефицита торгового баланса национальной безопасности страны. Об этом 3 апреля сообщает РБК.

По словам Трампа, «источник угрозы находится за пределами страны».

Американский лидер также подчеркнул, что в двусторонних торговых отношениях между США и странами мира «отсутствует взаимность».

Он назвал несопоставимыми «тарифные ставки и нетарифные барьеры, а также экономическую политику торговых партнеров США», которые, по мнению Трампа, «подавляют внутренние зарплаты и потребление.

Трамп отметил, что, «несмотря на приверженность принципу взаимности, торговые отношения между США и их торговыми партнерами стали крайне несбалансированными, особенно в последние годы».

Со ссылкой на CNN уточняется, что введение чрезвычайного положения дает Трампу больше полномочий в сфере тарифов.

Отмечается, что 2 апреля американский президент объявил о «зеркальных» пошлинах от 10 до 50% в отношении десятков стран, назвав это «декларацией экономической независимости». Меры вступят в силу 9 апреля. До этого, 5 апреля, начнет действовать базовая таможенная пошлина в 10% в отношении других стран.