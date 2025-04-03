Мошенники начала писать россиянам под видом девушек из Китая

Аферисты связываются в мессенджерах под предлогом ошибки номером и стараются завести диалог. В процессе переписки рассказывают гражданам о якобы успешном бизнесе с Россией. В некоторых случаях злоумышленники отправляют жертве фишинговые ссылки для кражи денег, в других ситуациях — похищают средства после просьбы о помощи в коммерческой сделке. Предположительно, легенда с иностранным происхождением девушек используется для «легализации» использования аккаунтов, зарегистрированных на зарубежные номера.

Мошенники начала писать россиянам под видом девушек из Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Аферисты связываются в мессенджерах под предлогом ошибки номером и стараются завести диалог. В процессе переписки рассказывают гражданам о якобы успешном бизнесе с Россией. В некоторых случаях злоумышленники отправляют жертве фишинговые ссылки для кражи денег, в других ситуациях — похищают средства после просьбы о помощи в коммерческой сделке.

Предположительно, легенда с иностранным происхождением девушек используется для «легализации» использования аккаунтов, зарегистрированных на зарубежные номера.