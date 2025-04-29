В Рязани временно закроют движение по проезду Щедрина
По данным ведомства, на участке дороги проведут ремонт от дома № 18 до дома № 15б и № 15а. Ограничения будут действовать с 09:00 5 мая до 20:00 6 июня. На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
В Рязани временно закроют движение по проезду Щедрина. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
По данным ведомства, на участке дороги проведут ремонт от дома № 18 до дома № 15б и № 15а. Ограничения будут действовать с 09:00 5 мая до 20:00 6 июня.
На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.