В Рязани водитель создал аварийную ситуацию на Михайловском шоссе
На кадрах видно, что автомобиль пересек сплошную линию разметки во время обгона. «Михайловское шоссе, после пивзавода, в сторону центра», — говорится в сообщении. За такой маневр предусмотрен штраф 7,5 тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок от четырех до шести месяцев.
В Рязани водитель создал аварийную ситуацию на Михайловском шоссе. Об этом сообщили в Telegram-канале «M5 Ural Team».
На кадрах видно, что автомобиль пересек сплошную линию разметки во время обгона.
«Михайловское шоссе, после пивзавода, в сторону центра», — говорится в сообщении.
За такой маневр предусмотрен штраф 7,5 тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок от четырех до шести месяцев.