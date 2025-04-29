В продуктах торговой сети «Светофор» обнаружили остатки лекарственных препаратов
Речь идет о молочной, мясной и рыбной продукциях. Также среди них выявили случаи фальсификата: информация о составе на упаковке не соответствовала действительности. «При этом подведомственные лаборатории продолжают выявлять фальсифицированную продукцию, что свидетельствует о недостаточном эффекте текущих штрафов», — отметили в пресс-службе ведомства.
В продуктах торговой сети «Светофор» обнаружили остатки лекарственных препаратов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Россельхознадзор.
Речь идет о молочной, мясной и рыбной продукциях. Также среди них выявили случаи фальсификата: информация о составе на упаковке не соответствовала действительности.
«При этом подведомственные лаборатории продолжают выявлять фальсифицированную продукцию, что свидетельствует о недостаточном эффекте текущих штрафов», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее после проверок торговой сети у «Светофора» изъяли более 300 тонн продукции.