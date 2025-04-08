В магазинах «Светофор» изъяли свыше 300 тонн продукции после проверок

Кроме того, на сеть гипермаркетов наложили штрафы на сумму более 11,5 млн рублей. Отмечается, что чаще всего нарушения санитарных норм выявлялись при исследовании образцов мясной, рыбной и молочной продукции.

В магазинах «Светофор» изъяли свыше 300 тонн продукции после проверок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Кроме того, на сеть гипермаркетов наложили штрафы на сумму более 11,5 млн рублей.

Отмечается, что чаще всего нарушения санитарных норм выявлялись при исследовании образцов мясной, рыбной и молочной продукции.