В поезде Москва — Махачкала поймали мужчину, купившего наркотики в Рязани
Наркотики нашли под матрацем. Подозреваемого доставили в дежурную часть линейного отдела полиции. Во время досмотра нашли частицы порошкообразного вещества. Согласно исследованию, изъятое — мефедрон массой около 14 граммов. Как рассказал подозреваемый, он купил наркотик бесконтактным способом в Рязани. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, растений или их частей, содержащих наркотические вещества». Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.
В поезде Москва — Махачкала поймали 30-летнего мужчину, купившего наркотики в Рязани. Об этом 29 апреля сообщили в Telegram-канале транспортной полиции Северо-Кавказского федерального округа.
Наркотики нашли под матрацем. Подозреваемого доставили в дежурную часть линейного отдела полиции. Во время досмотра нашли частицы порошкообразного вещества.
Согласно исследованию, изъятое — мефедрон массой около 14 граммов.
Как рассказал подозреваемый, он купил наркотик бесконтактным способом в Рязани.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, растений или их частей, содержащих наркотические вещества».
Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.