В Кремле заявили о готовности к переговорам
«Путин неоднократно говорил, что РФ готова начать переговоры без предварительных условий», — заявил Песков. Он подчеркнул, что ответа от Украины нет. Песков также отметил, что реакции Киева на инициативу Путина по майскому перемирию пока нет. Напомним, перемирие в честь 80-летия Победы будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.
В Кремле заявили о готовности к переговорам. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Путин неоднократно говорил, что РФ готова начать переговоры без предварительных условий», — заявил Песков.
Он подчеркнул, что ответа от Украины нет.
Песков также отметил, что реакции Киева на инициативу Путина по майскому перемирию пока нет.
Напомним, перемирие в честь 80-летия Победы будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.