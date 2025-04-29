Рязанскую область посетили участники велопробега, посвященного 80-летию Победы. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что пробег инициирован известным узбекским оперным певцом и велопутешественником Хурсандом Шеровым. На дистанции к нему присоединились единомышленники из Казахстана Жумабай Утаргалиев и Кайрат Иргизбаев.
Помимо Рязани маршрут включал Оренбург, Самару, Ульяновск, Пензу, а также города Узбекистана и Казахстана. Задача, которую поставил себе Хурсанд Шеров с единомышленниками, — показать роль единого народа СССР в победе над фашизмом, увековечить подвиг героев, отдать дань уважения ветеранам.
В этот же день участники велопробега возложили цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны в Рязани.
Путешествие общей протяженностью 3800 км завершится 9 мая на Красной площади в Москве.