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Раскрыта причина возникновения ощущения «падения» во время засыпания
Ученые из Исламского университета имама Мохаммеда Ибн Сауда выяснили, что чувство может появляться из-за приема антидепрессантов, особенно препаратов группы СИОЗС (селективных ингибиторов обратного захвата серотонина), которые повышают риск гипнотических подергиваний — резких мышечных сокращений во всем теле при засыпании. Исследователи добавили, что ощущение «падения» при засыпании также могут вызывать избыток кофеина, никотин и стресс.

Раскрыта причина возникновения ощущения «падения» во время засыпания. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на журнал Cureus.

Ученые из Исламского университета имама Мохаммеда Ибн Сауда выяснили, что чувство может появляться из-за приема антидепрессантов, особенно препаратов группы СИОЗС (селективных ингибиторов обратного захвата серотонина), которые повышают риск гипнотических подергиваний — резких мышечных сокращений во всем теле при засыпании.

Эти подергивания проявляются как ощущение падения или внезапного толчка в переходной фазе между бодрствованием и сном. Обычно они безопасны, но в ряде случаев могут нарушать сон, вызывать тревогу и способствовать развитию бессонницы или депрессии. Исследователи считают, что СИОЗС изменяют химический баланс мозга, провоцируя такие реакции.

Исследователи добавили, что ощущение «падения» при засыпании также могут вызывать избыток кофеина, никотин и стресс.

Авторы работы подчеркивают: несмотря на то, что гипнотические судороги не считаются опасными, врачи должны учитывать их при подборе терапии, особенно на этапе изменения дозировки препаратов.