Над Рязанской областью за ночь сбили 11 БПЛА
По словам губернатора региона Павла Малкова, материального ущерба и пострадавших нет. Также дроны сбили над Нижегородской и Орловской областями (8 и 7). Помимо этого, беспилотники уничтожили над Крымом, акваторией Черного моря и над Белгородской, Калужской и Брянской областями. Ранее жители Рязани сообщали о хлопках.
Над Рязанской областью за ночь сбили 11 БПЛА. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в Минобороны.
По словам губернатора региона Павла Малкова, материального ущерба и пострадавших нет.
Также дроны сбили над Нижегородской и Орловской областями (8 и 7). Помимо этого, беспилотники уничтожили над Крымом, акваторией Черного моря и над Белгородской, Калужской и Брянской областями.
Ранее жители Рязани сообщали о хлопках.