Жители Рязани сообщили о хлопках на фоне объявления опасности БПЛА
Об этом 29 апреля сообщили местные жители. По их словам, серия хлопков раздалась с 0:30 до 1:00 в разных районах областного центра. Ранее в Рязани и области была объявлена опасность БПЛА.
Жители Рязани сообщили о хлопках на фоне объявления опасности БПЛА. Об этом 29 апреля сообщили местные жители.
По их словам, серия хлопков раздалась с 0:30 до 1:00 в разных районах областного центра.
Ранее в Рязани и области была объявлена опасность БПЛА.