Молодежный центр Рязанского приборного завода провел субботник

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) прошел субботник по наведению чистоты и благоустройству.

Активисты молодежного центра в минувшие выходные организовали субботник и очистили от мусора территорию, прилегающую к заводу.

«Проведение субботников стало для завода доброй традицией, которая объединяет все больше желающих внести свой вклад в общее дело. Благодаря таким мероприятиям наш город становится чище. Совместный труд в хорошей компании подарил нам всем заряд бодрости и настроения. Спасибо всем, кто принял участие в субботнике!» — отметил председатель Молодежного центра Василий Муранов.

Собравшиеся были обеспечены инвентарем — метлами, лопатами, перчатками. За несколько часов сотрудники убрали листву, собрали ветки и сухостой.

«Я в первый раз принимала участие в заводском субботнике. Мы не только помогли нашему родному городу стать чище, но и хорошо провели время в неформальной обстановке, завели новые знакомства. Ведь на уборку вышли не только члены Молодежного центра, но и неравнодушные к состоянию окружающей среды работники различных подразделений. Это отличная заводская традиция!» — поделилась своими впечатлениями участница субботника Ольга Заикина.

26 апреля по всей стране прошел традиционный Всероссийский субботник. Это масштабная экологическая акция, объединяющая миллионы россиян в стремлении сделать свои города, поселки и села чище и уютнее.