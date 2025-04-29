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Лавров назвал предложение Путина о перемирии началом прямых переговоров с Киевом
По словам Лаврова, предложенное перемирие в зоне боевых действий — начало переговоров с Киевом без предварительных условий, установленных Россией. Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. Сообщалось, что в случае нарушений перемирия украинской стороной ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии назвал предложение Путина о перемирии началом прямых переговоров с Киевом. Об этом во вторник, 29 апреля, пишет «КП».

По словам Лаврова, предложенное перемирие в зоне боевых действий — начало переговоров с Киевом без предварительных условий, установленных Россией.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

На этот период останавливаются все боевые действия. Сообщалось, что в случае нарушений перемирия украинской стороной ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.