Компания LG прекратит техническую поддержку своих смартфонов в России
Отмечается, что также перестанет поддерживаться программное обеспечение LG Bridge PC. Напомним, LG прекратила производство смартфонов еще в 2021 году. Клиентам обещали, что обновления для ее смартфонов после этого будут выходить еще три года.
Компания LG прекратит техническую поддержку своих смартфонов по всему миру с 30 июня. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на портал «Android Authority».
Отмечается, что также перестанет поддерживаться программное обеспечение LG Bridge PC.
Напомним, LG прекратила производство смартфонов еще в 2021 году. Клиентам обещали, что обновления для ее смартфонов после этого будут выходить еще три года.