Количество авиарейсов из Москвы в Анталью увеличится со 2 мая

Полеты будут выполнять дважды в день на самолетах Airbus A320. С учетом изменений рейсы из столицы будут отправляться в 8:50 с приземлением в Анталье в 13:55 и в 20:50 с приземлением в 1:55 следующего дня, а из Антальи — в 2:55 с приземлением в Домодедово в 7:40 и в 14:55 с приземлением в 19:40.

Количество авиарейсов из Москвы в Анталью увеличится со 2 мая. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на компанию S7 Airlines.

Полеты будут выполнять дважды в день на самолетах Airbus A320.

С учетом изменений рейсы из столицы будут отправляться в 8:50 с приземлением в Анталье в 13:55 и в 20:50 с приземлением в 1:55 следующего дня, а из Антальи — в 2:55 с приземлением в Домодедово в 7:40 и в 14:55 с приземлением в 19:40.