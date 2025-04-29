Более тысячи надписей с рекламой наркотиков закрасили после жалоб рязанцев
Отмечается, что рязанцы оставляли жалобы в мобильном приложении «Открытый регион 62». Жителям напомнили, за рекламу наркотиков грозит ответственность.
Более тысячи надписей с рекламой наркотиков закрасили после жалоб рязанцев. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в Telegram-канале опергруппы региона.
Отмечается, что рязанцы оставляли жалобы в мобильном приложении «Открытый регион 62». Надписи были на фасадах домов.
Жителям напомнили, за рекламу наркотиков грозит ответственность.