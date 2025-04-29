Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
11°
Чтв, 01
12°
Птн, 02
ЦБ USD 81.56 -0.99 30/04
ЦБ EUR 93.17 -0.01 30/04
Нал. USD 84.00 / 83.00 29/04 18:25
Нал. EUR 95.23 / 96.00 29/04 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
Вчера 16:45
1 787
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
22 067
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
10 680
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
16 903
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Более тысячи надписей с рекламой наркотиков закрасили после жалоб рязанцев
Отмечается, что рязанцы оставляли жалобы в мобильном приложении «Открытый регион 62». Жителям напомнили, за рекламу наркотиков грозит ответственность.

Более тысячи надписей с рекламой наркотиков закрасили после жалоб рязанцев. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в Telegram-канале опергруппы региона.

Отмечается, что рязанцы оставляли жалобы в мобильном приложении «Открытый регион 62». Надписи были на фасадах домов.

Жителям напомнили, за рекламу наркотиков грозит ответственность.