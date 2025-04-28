Во время пожара в многоквартирном доме под Рязанью пострадал мужчина
ЧП случилось 23 апреля в деревне Зеленево Рязанского района. Горел многоквартирный жилой дом. На его тушение выезжали 19 человек и семь единиц спецтехники. Площадь пожара составила 342 кв. метра. Во время пожара пострадал мужчина 1994 года рождения. Его госпитализировали.
Во время пожара в многоквартирном доме под Рязанью пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС
ЧП случилось 23 апреля в деревне Зеленево Рязанского района. Горел многоквартирный жилой дом. На его тушение выезжали 19 человек и семь единиц спецтехники. Площадь пожара составила 342 кв. метра.
Во время пожара пострадал мужчина 1994 года рождения. Его госпитализировали.