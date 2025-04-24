В Рязанском районе произошел пожар в многоквартирном доме
Отмечается, что ЧП случилось в четверг, 23 апреля, в деревне Зеленево Рязанского района. На тушение выезжали 19 человек и семь единиц спецтехники. Площадь пожара составила 342 кв. метра.
В Рязанском районе произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что ЧП случилось в четверг, 23 апреля, в деревне Зеленево Рязанского района.
На тушение выезжали 19 человек и семь единиц спецтехники. Площадь пожара составила 342 кв. метра.