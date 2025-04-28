В США заявили, что Россия и Украина должны начать переговоры, чтобы «выйти из кризиса»
Такое заявление сделали в Белом доме, пишет РИА Новости. Там также заявили, что у Трампа «растет разочарование» Украиной и Россией. Ранее Владимир Путин объявил перемирие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В США заявили, что Россия и Украина должны начать переговоры, чтобы «выйти из кризиса». Такое заявление сделали в Белом доме, пишет РИА Новости.
Там также заявили, что у Трампа «растет разочарование» Украиной и Россией.
Ранее Владимир Путин объявил перемирие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.